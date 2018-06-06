Цены на бензин растут из-за действий правительства, нефтяных компаний, а также западных санкций, считают большинство россиян, опрошенных ВЦИОМ. Несмотря на меры, предпринимаемые властями, динамика роста сохранится, уверены почти 80% опрошенных

Цены на бензин растут из-за действий правительства, нефтяных компаний, а также западных санкций, считают большинство россиян, опрошенных ВЦИОМ. Несмотря на меры, предпринимаемые властями, динамика роста сохранится, уверены почти 80% опрошенных.По итогам опроса около 46 процентов россиян винят в росте цен на бензин нефтяные компании, 40 процентов — правительство, 19 процентов — владельцев автозаправок. Более 12 процентов назвали виновным лично президента России Владимира Путина. Западные страны, которые ввели антироссийские санкции, обвиняют 10 процентов респондентов, девять процентов — Госдуму и Совет Федерации.Почти две трети опрошенных — 64 процента — отметили значительный рост цен на бензин в последние два месяца, среди автовладельцев так считают 79 процентов. Около 83 процентов россиян считают, что рост цен на топливо ухудшит их материальное положение. Больше половины водителей думают, что из-за увеличения затрат на топливо у них могут возникнуть серьезные финансовые трудности.Стоимость бензина и дизтоплива растет с начала года, в апреле-мае скачок цен был особенно резким. За неделю с 28 мая по 1 июня средняя стоимость литра бензина в России выросла почти на 1 рубль. АИ-92 подорожал на 94 копейки, а АИ-95 — на 93 копейки, до 41,7 и 44,53 рублей за литр соответственно, при этом за предыдущую неделю цена бензина выросла также почти на один рубль.