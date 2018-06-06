Из-за повышения пенсионного возраста хотя бы на полгода материальное положение россиян ухудшится. Такой вывод сделан в докладе заместителя руководителя Научно-исследовательского института актуальной экономики (ИАЭ) Ивана Антропова.

Из-за повышения пенсионного возраста хотя бы на полгодаматериальное положение россиян ухудшится. Такой вывод сделан в докладезаместителя руководителя Научно-исследовательского института актуальнойэкономики (ИАЭ) Ивана Антропова.Авторы доклада подсчитали, что каждые полгода отсрочкипенсионного возраста отнимают у россиян в среднем 82,2 тысячи рублей. Суммаскладывается из среднемесячной пенсии, которая умножена на полгода. Это срокгособеспечения, которого лишатся потенциальные пенсионеры, пишет Lenta.Ru.Если же пенсионный возраст увеличится на пять лет, то потерикаждого россиянина составят более 800 тысяч рублей, учитывая, что средниеежемесячные выплаты останутся на прежнем уровне – 13,7 тысячи рублей. Помимоденежных потерь, эксперты института прогнозируют проблемы на рынке труда,поскольку старшее поколение будет позже покидать рабочие места, что можетповысить безработицу среди молодежи.По мнению аналитиков, повышать пенсионный возрастнеобходимо, но при этом соблюдая жесткие условия. Среди них – отставание ростароссийского ВВП от среднемирового не более 1%, возраст дожития у мужчин – 19лет, у женщин – 22 года. После того, как соответствующие показатели достигнуты,в Институте актуальной экономики порекомендовали повышать возраст выхода напенсию со скоростью шесть месяцев за год.Стоит отметить, что у министерства финансов и труда разныевидения относительно пенсионной реформы. В минфине предлагают поднять планку до65 лет для мужчин и 63 – для женщин. В минтруда же рассматривают сразу дваварианта – "мягкий" и "жесткий".Первый предполагает выход на пенсию в 65 лет для мужчин и в62 года для женщин. Второй, "мягкий", – 62 года и 60 летсоответственно.