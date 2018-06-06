УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести несовершеннолетнего Исаева Андрея Никитича, 04.05.2002 года рождения...

УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести несовершеннолетнего Исаева Андрея Никитича, 04.05.2002 года рождения. 5 июня 2018 года в 3 микрорайоне Зеленограда подросток ушел от родителей и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: среднего телосложения, рост 162 см, на вид 16-18 лет, волосы светло-русые, короткие, глаза серо-голубые.Был одет: ветровка голубая с зеленым, водолазка серая, штаны камуфляжные, кроссовки черные.Особые приметы: на животе горизонтальный шрам 5 см.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8-499-731-08-32, 8-499-710-01-22 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО