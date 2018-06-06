По некоторой информации, переживающий тяжелые времена с женой Агатой Муцениеце актер Павел Прилучный съехал из дома и жил в отеле. Говорят, компанию артисту составил друг и некая женщина.

По некоторой информации, переживающий тяжелые времена с женой Агатой Муцениеце актер Павел Прилучный съехал из дома и жил в отеле. Говорят, компанию артисту составил друг и некая женщина.Как утверждает , Павел Прилучный остановился в столичном отеле "Империя", причем в одном номере с ним проживал приятель Александр Соколовский и некая женщина по имени Элина. По некоторой информации, в самом конце мая, 29 числа, популярный актер со своим другом до утра веселились на свадьбе друзей. Затем они поехали в гостиницу, где Элина и составила им компанию. Издание компетентно сообщает, что в номере Павел Прилучный провел продолжительное время – три дня – после чего смог наконец найти общий язык с законной супругой, актрисой Агатой Муцениеце.Материал дополняется