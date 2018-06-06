Сегодня школьники сдают единый государственный экзамен по русскому языку. Его результат необходим каждому одиннадцатикласснику - и для поступления в вуз на любую специальность, и для получения аттестата об окончании школы.

Сегодня школьники сдают единый государственный экзамен по русскому языку. Его результат необходим каждому одиннадцатикласснику — и для поступления в вуз на любую специальность, и для получения аттестата об окончании школы.В этом году в испытании принимают участие 656 тысяч человек. Экзамен традиционно начинается в 10:00 по местному времени, его продолжительность — 3,5 часа.Для получения школьного аттестата выпускникам нужно набрать минимум 24 балла.28 мая прошли экзамены по географии и информатике, 30 мая выпускники написали ЕГЭ по базовой математике, 1 июня выпускники сдавали ЕГЭ по профильной математике, а 4 июня — государственные экзамены по химии и истории.