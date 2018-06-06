Футболисты сборной Мексики устроили оргию, на которую заказали около 30 проституток. После товарищеского матча с Шотландией они сняли дом, куда приехали с девушками.

Футболисты сборной Мексики устроили оргию, на которую заказали около 30 проституток. После товарищеского матча с Шотландией они сняли дом, куда приехали с девушками.Мексиканские спортсмены решили снять напряжение перед чемпионатом мира по футболу, который 14 июня стартует в России. По предварительным данным, футболисты воспользовались для этой цели услугами "элитных VIP-эскортниц".Сообщается, что после товарищеского матча с Шотландией 8 игроков национальной сборной арендовали дом около Мехико, заказали проституток и устроили вечеринку. Веселье длилось в течение суток, передает журнал TVNotas.Примечательно, что к футболистам не применили никаких санкций за столь распутное поведение. "Выходной есть выходной. Всегда есть риски, связанные со свободой в это время", – сказал генеральный секретарь Мексиканской федерации футбола Гильермо Канту.Тем не менее, некоторые пользователи Сети осудили действия спортсменов. Они напомнили, что большинство из этих мексиканцев женаты, что, впрочем, не помешало спортсменам пригласить секс-работниц, чтобы "немного пошалить".Аналогичный случай произошел в 2011 году, когда восемь игроков сборной Мексики были отчислены из состава за такой же поступок. Они лишились места в заявке за несколько дней до начала Кубка Америки и были оштрафованы.Напомним, 9 июня сборная Мексики проведет последний товарищеский матч перед чемпионатом мира. Соперниками команды станут датчане.