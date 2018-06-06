Удостоверение члена бюро Союза машиностроителей России вручили Анатолию Сердюкову. Экс-министр обороны занимает несколько высоких постов в отрасли.

Удостоверение члена бюро Союза машиностроителей России вручилиАнатолию Сердюкову. Экс-министр обороны занимает несколько высоких постов вотрасли.Известный по скандалу о мошенничестве в компании "Оборонсервис"бывший глава Минобороны Анатолий Сердюков занял еще один высокий пост. О том, что Сердюков вошел в бюро, объявил председатель Союза машиностроителей России, гендиректор Ростеха СергейЧемезов.По данным РИА Новости, в состав бюро Союза машиностроителейвключены, в частности, представители "Уралвагонзавода", "АвтоВАЗа"и "Рособоронэкспорта". Кроме того, его членами являются политики,ученые, бизнесмены и банкиры.Анатолий Сердюков сейчас занимает несколько высокихдолжностей в крупных компаниях. В частности, он входит в советы директоров "Объединеннойавиастроительной корпорации", "КамАЗа" и "ВертолетовРоссии". Кроме того, экс-министр возглавляет аналогичную структуру в "Роствертоле".Пост главы Минобороны Сердюков занимал с февраля 2007-го поноябрь 2012 года. Незадолго до отставки он проходил свидетелем по делу омошенничестве на сумму более 3 миллиардов рублей в компании "Оборонсервис".Как писали Dni.Ru, на экс-министра обороны Анатолия Сердюкова жалуются соседи по дому №6 в Молочном переулке Москвы. Жильцы недовольны непомерными счетами за коммунальные услуги.После того как Сердюков стал главой ТСЖ дома, стоимость коммуналки там выросла вдвое. В этом же здании проживают его родные и экс-начальник департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева. Они занимают пять квартир.