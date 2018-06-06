Удостоверение члена бюро Союза машиностроителей России вручили
Анатолию Сердюкову. Экс-министр обороны занимает несколько высоких постов в
отрасли.
Удостоверение члена бюро Союза машиностроителей России вручили
Анатолию Сердюкову. Экс-министр обороны занимает несколько высоких постов в
отрасли.
Известный по скандалу о мошенничестве в компании "Оборонсервис"
бывший глава Минобороны Анатолий Сердюков занял еще один высокий пост. О том, что Сердюков вошел в бюро, объявил председатель Союза машиностроителей России, гендиректор Ростеха Сергей
Чемезов.
По данным РИА Новости, в состав бюро Союза машиностроителей
включены, в частности, представители "Уралвагонзавода", "АвтоВАЗа"
и "Рособоронэкспорта". Кроме того, его членами являются политики,
ученые, бизнесмены и банкиры.
Анатолий Сердюков сейчас занимает несколько высоких
должностей в крупных компаниях. В частности, он входит в советы директоров "Объединенной
авиастроительной корпорации", "КамАЗа" и "Вертолетов
России". Кроме того, экс-министр возглавляет аналогичную структуру в "Роствертоле".
Пост главы Минобороны Сердюков занимал с февраля 2007-го по
ноябрь 2012 года. Незадолго до отставки он проходил свидетелем по делу о
мошенничестве на сумму более 3 миллиардов рублей в компании "Оборонсервис".
Как писали Dni.Ru, на экс-министра обороны Анатолия Сердюкова жалуются соседи по дому №6 в Молочном переулке Москвы. Жильцы недовольны непомерными счетами за коммунальные услуги.
После того как Сердюков стал главой ТСЖ дома, стоимость коммуналки там выросла вдвое. В этом же здании проживают его родные и экс-начальник департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева. Они занимают пять квартир.