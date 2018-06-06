Группа будет работать в городе с 21 по 29 июня

Группа будет работать в городе с 21 по 29 июняИзвестный актер Сергей Безруков приедет на съемки сериала о Борисе Годунове в Суздаль.Группа будет работать в городе с 21 по 29 июня. Естественно, основные события развернутся в Суздальском Кремле.Съемки анонсировал телеканал Россия-1. Принять участие в массовке могут все желающие. Для этого нужно прислать на почту godynov_syzdal@mail.ru анкету с указание ФИО, возраста, роста и размера одежды. Также необходимы несколько фотографий.