Видео необычного метода варки яиц потрясло пользователей сети. Зрителей шокировал вид парящего над кастрюлей продукта.

Видео необычного метода варки яиц потрясло пользователейсети. Зрителей шокировал вид парящего над кастрюлей продукта.За несколько часов ролик набрал десятки тысяч плюсов. Авторролика уверяет, что изобретенный им метод имеет преимущества перед традиционнойваркой в кипятке – белок не прилипает к скорлупе и яйцо легко чистится.Однако пользователей поразили не столько достоинства такогоспособа приготовления, сколько эффектное зрелище. Яйцо, установленное надотверстием в крышке скороварки, висит в облаке пара. Некоторые комментаторызаявили, что возьмут этот трюк на вооружение, чтобы предстать перед друзьямишеф-поваром-волшебником.Немного подпортили общий восторженный настрой заявлениянекоторых пользователей о том, что способ им давно известен. Тем не менее, иони признали, что яйца при таком методе приготовления получаются идеальные.