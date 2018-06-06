Видео необычного метода варки яиц потрясло пользователей
сети. Зрителей шокировал вид парящего над кастрюлей продукта.
Видео необычного метода варки яиц потрясло пользователей
сети. Зрителей шокировал вид парящего над кастрюлей продукта.
За несколько часов ролик набрал десятки тысяч плюсов. Автор
ролика уверяет, что изобретенный им метод имеет преимущества перед традиционной
варкой в кипятке – белок не прилипает к скорлупе и яйцо легко чистится.
Однако пользователей поразили не столько достоинства такого
способа приготовления, сколько эффектное зрелище. Яйцо, установленное над
отверстием в крышке скороварки, висит в облаке пара. Некоторые комментаторы
заявили, что возьмут этот трюк на вооружение, чтобы предстать перед друзьями
шеф-поваром-волшебником.
Немного подпортили общий восторженный настрой заявления
некоторых пользователей о том, что способ им давно известен. Тем не менее, и
они признали, что яйца при таком методе приготовления получаются идеальные.