Гарбинье Мугуруса выбила Марию Шарапову из турнира Ролан
Гаррос. В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису
россиянка уступила испанской спортсменке со счетом 2:6, 1:6.
Гарбинье Мугуруса выбила Марию Шарапову из турнира "Ролан
Гаррос". В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису
россиянка уступила испанской спортсменке со счетом 2:6, 1:6.
Шарапова впервые потерпела неудачу в матче с Мугурусой. Ранее
россиянка в трех матчах победила испанскую теннисистку. В 2013 году она
обыграла Мугурусу на турнире в Риме на стадии 1/32 финала, в 2014 году – в
четвертьфинале Открытого чемпионата Франции и в 1/32 финала турнира в Монреале.
На сей раз игра у Марии не задалась. Матч продолжался час и
десять минут. Шарапова допустила 27 невынужденных ошибок – при 15 у соперницы -
шесть двойных ошибок и один раз подала навылет. У Мугурусы – два эйса и две
двойные ошибки.
Мария Шарапова была последней представительницей России на "Ролан
Гаррос". Другая российская теннисистка, Дарья Касаткина, в четвертьфинале проиграла
американке Слоан Стивенс (3:6, 1:6), передает "Р-Спорт".
"Ролан Гаррос" – второй в сезоне турнир серии
Большого шлема с призовым фондом в 39 миллионов евро. Он проходит на грунтовых
кортах Парижа. Напомним, что Шарапова – двукратная победительница Открытого
чемпионата Франции (2012, 2014). А Гарбинье Мугуруса выиграла этот турнир в
2016 году.
Ранее американка Серена Уильямс снялась с матча турнира
"Ролан Гаррос" против россиянки Марии Шараповой. Причиной называют
травму руки у американской спортсменки. В результате Шарапова вышла в
четвертьфинал: впервые с Australian Open – 2016, где встреча в 1/4 стала
последним матчем перед ее дисквалификацией за мельдоний.