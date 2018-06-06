Гарбинье Мугуруса выбила Марию Шарапову из турнира Ролан Гаррос. В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису россиянка уступила испанской спортсменке со счетом 2:6, 1:6.

Гарбинье Мугуруса выбила Марию Шарапову из турнира "РоланГаррос". В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннисуроссиянка уступила испанской спортсменке со счетом 2:6, 1:6.Шарапова впервые потерпела неудачу в матче с Мугурусой. Ранеероссиянка в трех матчах победила испанскую теннисистку. В 2013 году онаобыграла Мугурусу на турнире в Риме на стадии 1/32 финала, в 2014 году – вчетвертьфинале Открытого чемпионата Франции и в 1/32 финала турнира в Монреале.На сей раз игра у Марии не задалась. Матч продолжался час идесять минут. Шарапова допустила 27 невынужденных ошибок – при 15 у соперницы -шесть двойных ошибок и один раз подала навылет. У Мугурусы – два эйса и дведвойные ошибки.Мария Шарапова была последней представительницей России на "РоланГаррос". Другая российская теннисистка, Дарья Касаткина, в четвертьфинале проигралаамериканке Слоан Стивенс (3:6, 1:6), передает "Р-Спорт"."Ролан Гаррос" – второй в сезоне турнир серииБольшого шлема с призовым фондом в 39 миллионов евро. Он проходит на грунтовыхкортах Парижа. Напомним, что Шарапова – двукратная победительница Открытогочемпионата Франции (2012, 2014). А Гарбинье Мугуруса выиграла этот турнир в2016 году.Ранее американка Серена Уильямс снялась с матча турнира"Ролан Гаррос" против россиянки Марии Шараповой. Причиной называюттравму руки у американской спортсменки. В результате Шарапова вышла вчетвертьфинал: впервые с Australian Open – 2016, где встреча в 1/4 сталапоследним матчем перед ее дисквалификацией за мельдоний.