В семье звезды группы Мираж Романа Жукова и его супруги Елены произошла трагедия – погибла пятилетняя дочь Лиза. После смерти ребенка музыкант ушел от жены оставив ее с шестью детьми.

В семье звезды группы "Мираж" Романа Жукова и его супругиЕлены произошла трагедия – погибла пятилетняя дочь Лиза. После смерти ребенка музыкантушел от жены оставив ее с шестью детьми.Елена подозревает, что Роман ей изменял. Она решила узнатьправду, поэтому пригласила мужа на программу "На самом деле" Первого канала. Женщина хочет, чтобы супруг прошел исследование на детекторе лжи.Роман появился на съемочной площадке, но на вопросы о неверности он отвечать отказался. Мужчина обвинил Елену в пристрастии калкоголю и наплевательском отношении к собственным детям. "Это ежедневныевечеринки, как правило в ночное время, систематическое отсутствие по ночам дома,в нетрезвом состоянии возвращение по утру. Дети, соответственно, без присмотра,некоторые неделями не ходили в школу", – распекал жену артист.Елена попыталась оправдаться. По словам женщины, супругоговаривает ее, а вечеринки – это всего лишь бизнес, она таким образомзарабатывает деньги. "Ты 50 тысяч присылаешь, что на эти деньги можно сделать?"– упрекала Романа Елена.Претензии к музыканту имеются не только у Супруги. Ее лучшаяподруга модель Ольга Илларионова пришла в студию, и заявила, что артист являетсябиологической отцом ее годовалой дочери Лилии. "Я люблю ее мужа и хочу, чтобымы были вместе", – пояснила свои намерения манекенщица.Также Ольга отметила, что Елена знала об их связи с Романом,но ничего не предпринимала. "Ну мне Оля говорила, что она переспала с моиммужем, но я не поверила в это по той причине, что она сказочница", – ответилана обвинения супруга Жукова.Эксперты решили выяснить у артиста была ли любовная связь междуним и Ольгой. Мужчина пояснил, что видел Илларионову всего несколько раз иблизких отношений с ней не имел. Проверка на полиграфе показала обратное.Роман не единственный кто пытался обмануть детектор лжи. Еленатоже была неверна супругу. Эксперты выяснили это задав один вопрос ее приятелюпевцу Юрию Титову.В конце передачи ведущий Дмитрий Шепелев озвучил результатыДНК-экспертизы. "Ольга, вы верите, что воспитываете ребенка от Романа? Выобманываетесь. Отцовство практически исключено", – заявил Шепелев.Ведущий упрекнул героев передачи в лицемерии. Он оторопел от того факта, что, родив семерых детей, Роман и Елена с таким равнодушием относятся дуг к другу. "Я незнаю какое заключение сделать из сегодняшней передачи. Поделюсь своими ощущениями:пустота и безразличие – вот сухой остаток, что я ощущаю сейчас" – завершил эфирвозмущенный Шепелев.