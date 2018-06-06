Скорую кончину человека предвещают несколько признаков. Некоторые из них признаются и официальной наукой.

Скорую кончину человека предвещают несколько признаков.Некоторые из них признаются и официальной наукой.Список примет приближения конца жизни составили эзотерики. Вподтверждение своей теории они приводят истории о последних днях жизниизвестных людей.Резкие изменения в поведении человека называют первымпризнаком скорой смерти. особенно это касается людей, у которых развитаинтуиция. Человек ощущает тревогу и испытывает приступы панического страха.Подтверждают гипотезу, по мнению авторов списка, рассказыблизких о последних днях Владимира Высоцкого. Артист и певец жаловался друзьямна сильное чувство гнетущего беспокойства. А многие, предчувствуя скорый уход,торопятся переделать все дела.Второй признак близкой кончины подтверждает и официальнаянаука. Известен факт, что за несколько дней до смерти лицо человека становитсяполностью симметричным.Снижение аппетита, отказ от калорийной пищи авторы считаютеще одной приметой скорого конца.Руки человека незадолго до смерти становятся синеватыми. Налице появляются необычные пятна, дыхание становится холодным.На шее у затылка, а также на пятке, спине или локтевом сгибеу человека, близкого к порогу, могут образовываться родинки.В разговорах с друзьями и близкими человек постоянноупоминает о смерти. Некоторые даже стремятся окружить себя соответствующимизнаками. Этого как раз делать не стоит – по мнению специалистов, такоеповедение может стать причиной, провоцирующей кончину, пишет Teleprogramma.