Представлен новый бренд магазинов Связной, который недавно объединился с Евросетью. Инвестиции в смену бренда составят около 7,5 млрд рублей. Бренд Евросети перестанет существовать в течение года.

Представлен новый бренд магазинов "Связной", который недавно объединился с "Евросетью". Инвестиции в смену бренда составят около 7,5 млрд рублей. Бренд "Евросети" перестанет существовать в течение года.Как следует из заявления руководителя объединенной компании Александра Малиса, инвестиции в каждый магазин составят примерно полтора миллиона рублей. Всего на данный момент под управлением сети — более пяти тысяч магазинов.Бренд "Евросети" перестанет существовать в течение года, хотя в целом ребрендинг предполагается завершить за два года.Предполагается, что магазины нового бренда будут объединены по направлениям в зависимости от интересов покупателей: "Спорт", "Развлечения", "Дом", "Здоровье", "Работа" и другие.Для нового бренда были создан новый фирменный стиль: логотип, анимированный знак, шрифт и цветовая палитра с базовым фиолетовым цветом, сообщает ТАСС.В конце апреля "Мегафон", владевший 100% акций группы "Евросеть", и группа SLV, контролирующий акционер "Связного", договорились об объединении ретейлеров. По условиям соглашения контролирующим акционером объединенной компании становится группа SLV, а "Мегафону" будет принадлежать 25% плюс одна акция.