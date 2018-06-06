06.06.2018

2018-06-06 16:35:36

Смертельное ДТП приемника Моторолы попало на видео

В Донецке в ДТП разбился командир батальона "Спарта" Владимир Жога (позывной Воха). Страшную аварию снял видеорегистратор, пишет .



На кадрах видно, как Жогу, ехавшего на мотоцикле с девушкой, сбил микроавтобус. Молодых людей от удара выбросило из сидения на магистраль, а от самого байка мало что осталось. Спутница комбата погибла на месте. Воху доставили в тяжелом состоянии в реанимацию.