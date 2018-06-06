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<a href="http://33live.ru/novosti/06-06-2018-sorevnuyutsya-v-spasenii.html" target="_blank">Соревнуются в спасении</a> - Спасают на время. Во Владимире стартовали всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту. 15 команд будут тушить огонь на скорость, подниматься в здание по штурмовой лестнице и преодолевать полосу препятствий. Среди участников будущие и действующие сотрудники МЧС. Хватает ли им подготовки? Валерия Саенко наблюдала за ходом соревнований.