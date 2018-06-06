Спасают на время. Во Владимире стартовали всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту. 15 команд будут тушить огонь на скорость, подниматься в здание по штурмовой лестнице и преодолевать полосу препятствий. Среди участников будущие и действующие сотрудники МЧС. Хватает ли им подготовки? Валерия Саенко наблюдала за ходом соревнований.
Спасают на время. Во Владимире стартовали всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту. 15 команд будут тушить огонь на скорость, подниматься в здание по штурмовой лестнице и преодолевать полосу препятствий. Среди участников будущие и действующие сотрудники МЧС. Хватает ли им подготовки? Валерия Саенко наблюдала за ходом соревнований.