Госавтоинспекторы не только рассказали ребятам о своей службе, но и разрешили полностью исследовать служебный автомобиль, а также попробовать себя в роли инспектора дорожной полиции...

Сотрудники Отдельной роты ДПС ГИБДД Зеленоградского округа совместно с семейным клубом на площадке одного из образовательных центров округа провели праздник для маленьких участников дорожного движения и их родителей «Дети наше будущее».Летние каникулы – пора активного отдыха, многие ребята самостоятельно путешествуют по городу, катаются на роликах, самокатах и велосипедах. Чтобы прогулки стали безопаснее инспекторы ГИБДД вместе с ребятами повторили правила безопасного поведения на проезжей части, рассказали о «дорожных ловушках». Дети с удовольствием участвовали в викторине по Правилам дорожного движения, активно отвечали на вопросы и демонстрировали свои знания.Настоящим подарком для малышей стала демонстрация патрульного автомобиля ДПС. Госавтоинспекторы не только рассказали ребятам о своей службе, но и разрешили полностью исследовать служебный автомобиль, а также попробовать себя в роли инспектора дорожной полиции и при помощи специального громкоговорящего устройства остановить импровизированный автомобиль нарушителя.Взрослые участники праздника так же не остались без внимания. Сотрудники дорожной полиции вручили родителям красочные буклеты с полезной информацией, которая подскажет, как помочь ребенку стать более заметным на дороге и сохранить ему жизнь и здоровье.В заключение встречи инспекторы дорожно-патрульной службы поздравили ребят с успешным окончанием учебного года, пожелали им здоровья, солнечного настроения и теплых дней, а также призвали неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения!Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81