12 июня во Владимирской области, как и во всех регионах страны, пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России.

При посещении массовых мероприятий гражданам необходимо соблюдать следующие правила поведения.Во время участия в мероприятиях граждане обязаны:- соблюдать и поддерживать общественный порядок;- не допускать действий, способных привести к возникновению экстремальных ситуаций и создающих опасность для окружающих;- бережно относиться к сооружениям и оборудованию объектов проведения массового мероприятия;- вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, обслуживающему персоналу, обеспечивающему проведение массового мероприятия, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий;- выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной безопасности во время проведения мероприятия;- не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;- парковать автотранспорт в специально отведенных местах;- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям сотрудников органов внутренних дел (администрации объекта) или ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие и не создавать паники.Участникам массового мероприятия запрещается:- допускать выкрики или иные действия, оскорбляющих честь и достоинство других людей;- проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, а также иные предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, пиротехнические изделия, огнеопасные, ядовитые и раздражающие слизистые оболочки человеческого организма вещества, алкогольные напитки, пиво, напитки и продукцию в стеклянной и металлической таре; крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы и иные предметы, мешающие другим участникам, а также нормальному проведению массового мероприятия;- выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие места выступлений участников массового мероприятия, а также совершать иные действия, нарушающие порядок проведения массового мероприятия;- распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде в общественных местах;- совершать действия, оскорбляющие других граждан, нарушающие общественный порядок и угрожающие общественной безопасности;- создавать помехи передвижению участников мероприятия и транспортных средств, забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных съемок, деревья, крыши, несущие конструкции и другие сооружения, не предназначенные для размещения на них людей;- повреждать оборудование, элементы оформления сооружений и зелёные насаждения;- наносить на любые поверхности и предметы, использовать плакаты и иную демонстрационную продукцию из любых материалов, демонстрирующих условные обозначения, символику, лозунги, направленные на разжигание расовой, социальной, национальной, религиозной и иной ненависти и вражды.Зрители и участники массовых мероприятий, не соблюдающие правила поведения, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.Позвонить в полицию с сотового телефона можно по номерам: 002 – для абонентов «Теле – 2» и «Билайн», 020 - для абонентов «МТС» и «Мегафон».Телефоны дежурных частей:УМВД России по Владимирской области – 8 (4922) 45-17-71, 45-18-81.УФСБ по Владимирской области – 8 (4922) 45-04-34.Главное управление МЧС России по Владимирской области – 8 (4922) 39-99-99.