Экскурсанты познакомились с историей создания парка, узнали много интересных фактов и секретов, которые таит в себе это необычное место...

В самом сердце столицы, в парке «Зарядье», 25 сотрудников из разных служб и подразделений Управления внутренних дел по ЮВАО побывали на обзорной экскурсии. Мероприятие организовали Отдел морально-психологического обеспечения и Женский совет УВД. Экскурсанты узнали об особенностях строительства парка, познакомились с историей его создания, а также узнали много интересных фактов и секретов, которые таит в себе это необычное место.Полицейским показали уникальную «Ледяную пещеру», покрытую снаружи кристаллами льда, здание Медиацентра, провели по Парящему мосту с невероятным панорамным видом на Набережную и Кремль. А в Подземном музее сотрудникам была представлена коллекция артефактов 14-18 веков, а именно – монеты, изразцы, иконы, предметы быта, обнаруженные на территории старой Москвы во время археологических раскопок.Экскурсанты в погонах остались более чем довольны и организацией мероприятия, и увиденным. Большинство из них выразили намерение вернуться в этот парк вместе с семьей или друзьями. «Ведь в "Зарядье" столько еще необычного и интересного, что за один день все не охватить», – признаются сотрудники. И, конечно, полицейские выразили огромную благодарность организаторам экскурсии и лично начальнику ОМПО, представителю Женского совета при УВД по ЮВАО майору внутренней службы Ирине Зайцевой.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18