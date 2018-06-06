Посещение музея и организованная экскурсия, по словам юных гостей, оставили яркие впечатления.

Сегодня, 6 июня музей ОМВД России по Юрьев - Польскому району посетили ребята из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Экскурсантов встретил и познакомил с интересными фактами из истории советской милиции и современной полиции председатель Совета ветеранов ОМВД полковник милиции в запасе Борис Дмитриевич Чижиков.Борис Дмитриевич рассказал присутствующим о том, как проходило зарождение и становление органов внутренних дел в городе Юрьев - Польский, с какими трудностями в процессе службы приходилось сталкиваться милиционерам. С особым интересом дети слушали воспоминания ветерана о службе, задержании преступников и раскрытии порой очень непростых преступлений.Участники экскурсии смоли ознакомиться с экспонатами музея – это документы прошлых лет, личные вещи сотрудников правоохранительных органов, форменное обмундирование, кубки и различные награды сотрудников. С особым интересом ребята разглядывали представленное оружие.Председатель ветеранской организации ответил на вопросы о том, какими необходимо обладать знаниями, умениями и качествами, чтобы поступить на службу в органы внутренних дел.Посещение музея и организованная экскурсия, по словам юных гостей, оставили яркие впечатления.