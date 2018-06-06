В ходе проведения профилактических акций сотрудники ГИБДД подробно разъясняют правила поведения и безопасного использования велосипеда на улицах и дорогах города...

В Москве сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические беседы в пунктах продажи велосипедов.В ходе проведения профилактических акций сотрудники ГИБДД подробно разъясняют правила поведения и безопасного использования велосипеда на улицах и дорогах города. Полицейские напоминают о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.Так, на юго-западе столицы инспекторы дорожно-патрульной службы посетили один из торговых пунктов по продаже велосипедов и рассказали родителям и их детям, что к эксплуатации такого на первый взгляд безобидного транспортного средства необходимо относиться со всей ответственностью и быть не менее внимательными, чем за рулем автомобиля.В завершение каждой из бесед госавтоинспекторы вручали маленьким велосипедистам красочные памятки, которые помогут разобраться им в сложной обстановке на дороге, а также напомнят, как избежать неприятных ситуаций и сделать путешествие приятным и безопасным.Аналогичное профилактическое мероприятие провели госавтоинспекторы Восточного округа Москвы. В одном из торговых центров столицы автоинспекторы организовали вручение тематических памяток, а также световозвращающих элементов более чем 600 посетителям магазина. Для большего охвата покупателей-велосипедистов полицейские прикрепили брошюры по безопасности, а также полезные элементы в виде световозвращателей к велосипедам, находящимся на продаже в торговом центре.Следует помнить, что велосипед – один из самых незащищенных транспортных средств. Даже незначительные столкновения или падения могут повлечь серьезные последствия.Госавтоинспекция г. Москвы напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и уважительно относиться друг к другу, именно эти факторы помогают снизить риск дорожно-транспортных происшествий.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81