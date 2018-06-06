По некоторой информации, Елена Проклова снова намерена судиться за дом с бывшим мужем Андреем Тришиным. Однако сама популярная актриса опровергла эти данные. Ясность в ситуацию внесла подруга артистки.

По некоторой информации, Елена Проклова снова намерена судиться за дом с бывшим мужем Андреем Тришиным. Однако сама популярная актриса опровергла эти данные. Ясность в ситуацию внесла подруга артистки.Многие поклонники считают отношения Елены Прокловой и Андрея Тришина странными. Судите сами. В 2015 году пара оформила развод после 30 лет брака. При этом бывшие супруги остались жить под одной крышей. В интервью артистка уверяла, что не будет делить имущество, так как успела подписать с Андреем брачный договор, согласно которому ей переходит большой загородный дом в Подмосковье, а экс-супругу – гостевой, поменьше.Однако вскоре журналисты выяснили, что Проклова все же подала в суд на раздел имущества, однако буквально месяц спустя иск отозвала. Прошло несколько лет, и в СМИ снова появилась информация о судебных разбирательствах между Прокловой и Тришиным. Репортеры связались с артисткой, чтобы прояснить ситуацию. Однако артистка категорично заявила, что это неправда. "Ой, нет! Это все ложная информация, не знаю, кто ее распространяет! Нет-нет... Я не подавала в суд, и больше по этому вопросу меня не беспокойте!" – бросила трубку Проклова.Самое интересное, что на сайте Мытищинского городского суда есть информация о процессе между актрисой и ее экс-супругом. Так, в апреле был принят иск Елены Прокловой к Андрею Тришину, а уже в мае должно было состояться первое заседание по делу.Недоуменные журналисты связались с подругой актрисы, супругой Бориса Щербакова Татьяной Бронзовой. Та высказала мнение, что Елена поступает правильно, если Андрей действительно не уступает ей дом. Вот только, по ее признанию, она впервые слышит о судебных разбирательствах между бывшими супругами.Бронзова придерживается мнения, что Проклова попросту пиарится. "По-моему, это очередной виток игры. Просто Лена захотела о себе напомнить. Она же очень любит публичность. Это все пиар, и больше ничего. Муж у Лены не такой, как она, ему совсем не нужна публичность. Он работящий, деловой человек. Когда строили этот дом, Лена в тот период практически не работала, занималась семьей. На дом зарабатывал он. Андрюша Лену всегда очень любил. Но изменял. А какой мужик не изменяет?! Но она простила, и они снова вместе", – цитирует Татьяну Бронзову .