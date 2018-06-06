По условиям акции «Плати только за смартфон» покупатели смартфона LG V30+ получат LED-телевизор с диагональю 32 дюйма от LG и выгодные условия на приобретение ТВ-приставки «Интерактивное ТВ 2.0» от ..

По условиям акции «Плати только за смартфон» покупатели смартфона LG V30+ получат LED-телевизор с диагональю 32 дюйма от LG и выгодные условия на приобретение ТВ-приставки «Интерактивное ТВ 2.0» от компании «Ростелеком», а также промо-код на 3 месяца бесплатного просмотра пакета популярных телеканалов. Акция продлится по 31 июля 2018 года только в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».Участники акции получат тройную выгоду: продвинутый смартфон для себя, а также отличный телевизор и ТВ-приставку «Интерактивное ТВ 2.0» для семьи. Каждому покупателю выдается промо-код на 3 месяца бесплатного просмотра более 100 эфирных и тематических телеканалов пакета «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ 2.0». ТВ-приставка работает с интернетом любого провайдера, поддерживает подключение по Wi-Fi, она оснащена USB-разъемом для использования медианосителей, также в комплекте универсальный пульт управления, подходящий к любому телевизору.«Интерактивное ТВ» – это уникальная цифровая витрина с огромным выбором телевизионного и видеоконтента только высокого качества. На ней любой зритель обязательно найдет что-то интересное для себя лично: доступно более 230 телеканалов, в том числе 85 – в формате HD, более 17 тысяч фильмов и сериалов в сервисе «Видеопрокат», а также максимальный набор дополнительных сервисов («Управление просмотром», «Родительский контроль», «Караоке» и др.).С бесплатным сервисом «Мультискрин» телевизионный и видеоконтент «Интерактивного ТВ» доступен на любом экране. Всего сервис поддерживает подключение до пяти экранов – телевизоры с помощью стандартной ТВ-приставки, OTT-приставки или с помощью приложения в Smart TV, смартфоны и планшеты с помощью мобильного приложения, компьютеры и ноутбуки с помощью видеопортала itv.rt.ru.Дополнительную информацию об акции «Плати только за смартфон» можно получить в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», а также