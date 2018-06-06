Телевизор в подарок при покупке смартфона – совместная акция LG и розничной сети «Ростелекома». По условиям акции «Плати только за смартфон» покупатели смартфона LG V30+ получат LED-телевизор с диагональю 32 дюйма от LG и выгодные условия на приобретение ТВ-приставки «Интерактивное ТВ 2.0» от компании «Ростелеком», а также промо-код на 3 месяца бесплатного просмотра пакета популярных телеканалов. Акция продлится по 31 июля 2018 года только в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

По условиям акции Плати только за смартфон покупатели смартфона LG V30+ получат LED-телевизор с диагональю 32 дюйма от LG и выгодные условия на приобретение ТВ-приставки Интерактивное ТВ 2.0 от компании Ростелеком, а также промо-код на 3 месяца бесплатного просмотра пакета популярных телеканалов. Акция продлится по 31 июля 2018 года только в центрах продаж и обслуживания Ростелекома.Участники акции получат тройную выгоду: продвинутый смартфон для себя, а также отличный телевизор и ТВ-приставку Интерактивное ТВ 2.0 для семьи. Каждому покупателю выдается промо-код на 3 месяца бесплатного просмотра более 100 эфирных и тематических телеканалов пакета ТВОЙ СТАРТОВЫЙ 2.0. ТВ-приставка работает с интернетом любого провайдера, поддерживает подключение по Wi-Fi, она оснащена USB-разъемом для использования медианосителей, также в комплекте универсальный пульт управления, подходящий к любому телевизору.Интерактивное ТВ – это уникальная цифровая витрина с огромным выбором телевизионного и видеоконтента только высокого качества. На ней любой зритель обязательно найдет что-то интересное для себя лично: доступно более 230 телеканалов, в том числе 85 – в формате HD, более 17 тысяч фильмов и сериалов в сервисе Видеопрокат, а также максимальный набор дополнительных сервисов (Управление просмотром, Родительский контроль, Караоке и др.).С бесплатным сервисом Мультискрин телевизионный и видеоконтент Интерактивного ТВ доступен на любом экране. Всего сервис поддерживает подключение до пяти экранов – телевизоры с помощью стандартной ТВ-приставки, OTT-приставки или с помощью приложения в Smart TV, смартфоны и планшеты с помощью мобильного приложения, компьютеры и ноутбуки с помощью видеопортала .Дополнительную информацию об акции Плати только за смартфон можно получить в центрах продаж и обслуживания Ростелекома, а также на сайте* * *О смартфоне LG V30+Дисплей 6.0” OLED FullVision с разрешением QHD+Смартфон LG V30+ оснащен премиальным 6” OLED дисплеем FullVision с соотношением сторон 18:9 и разрешением QHD+ (2880 x 1440), обеспечивающим высокое качество изображения и скорость отклика.Ваши лучшие фотографии и видеоОсновной объектив LG V30+ с апертурой f/1.6 способен улавливать больше света, придавая высокую яркость и динамичность изображению. Благодаря стеклянной линзе Crystal Clear, обеспечена точная цветопередача и чистота изображений, что сделало LG V30+ оптимальным для съемки смартфоном LG. Второй объектив смартфона — 13-мегапиксельный широкоугольный — демонстрирует на две трети меньше искажений по краям кадра по сравнению с изображениями, сделанными LG V20.С помощью коллекции видеоэффектов Cine Effect можно стилизовать видеоизображение под популярные кинематографические жанры, например, романтическую комедию, документальный фильм или триллер. Режим Cine Effect разработан совместно со специалистами по цветокоррекции видео чтобы предоставить возможность записи высококачественного видео с цветовыми эффектами на профессиональном уровне.Еще одним помощником в вопросах видеосъемки станет прицельный зум Point Zoom. Во время съемки видео Point Zoom обеспечивает плавное приближение с фокусировкой на любой точке дисплея, а не только на центральной, как в других мобильных камерах.4-канальный Hi-Fi ЦАП и наушники B&O в комплектеLG V30+ оснащен четырехканальным цифро-аналоговым Hi-Fi преобразователем (ЦАП), разработанным для обеспечения качественного звука, максимально близкого к оригинальному. Этому так же способствуют и три встроенных цифровых фильтра, которые улучшают пред- и пост-сигнальные характеристики звучания. Четыре предустановленных режима настройки позволяют вручную настраивать частоту и громкость отдельных звуков, обеспечивая высокое качество звучания, характерное для профессиональных наушников.LG V30+ стал первым смартфоном LG с поддержкой технологии MQA (Master Quality Authenticated), упрощающей потоковое воспроизведение музыки высокого разрешения. Два чувствительных микрофона LG V30+ позволяют создавать аудиозаписи HD качества как при съемке видео, так и для записи голоса.Тонкий и легкий, влагозащищенный корпусДаже с учетом диагонали 6 дюймов и соотношения сторон 18:9, смартфон LG V30+ на 8 мм короче и на 3 мм тоньше, чем его предшественник, поэтому его проще и удобнее держать в руке. Учитывая толщину корпуса всего 7,3 мм и вес 158 г, смартфон можно назвать одним из самых легких в своей категории. Смартфон защищен самым современным закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Оно скруглено по краям, благодаря чему устройство получило роскошный, словно литой внешний вид.Quick Charge 3.0 и самая быстрая беспроводная зарядка среди смартфонов LGLG V30+ оснащен технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0, обеспечивающей зарядку устройства с нуля до 50% за 30 минут.Основные характеристики:Процессор: 8-ядерный, Qualcomm® Snapdragon™ 835, с частотой 2,45 ГГц (MSM8998)Операционная система: Android 7.1.2 NougatДисплей: POLED (On-Cell touch), FullVision с соотношением сторон 18:9 (2:1), диагональ 6 дюймов, разрешение QHD+ (2880 x 1440), 538 точек на дюймКамера: основная 16 Мп (стандартная 71°, F/1,6)/13 Мп (широкоформатная 120°, F/1,9); фронтальная: 5 Мп (широкоформатная 90°, F/2,2)Hi-Fi ЦАП: 32-битный 4-х канальный цифро-аналоговый преобразователь Hi-Fi QuadАккумулятор, мАч: 3300 (встроенный)Память: оперативная 4 ГБ, встроенная 128 ГБ, поддержка карт памяти Micro SD до 2 ТбРазмеры (ШxВxТ), мм: 151,7 x 75,4 x 7,39 ммВес, г: 158Цвет: Черный, Синий, Фиолетовый, Малиновая розаДве SIM-картыБыстрая зарядка Qualcomm Quickcharge 3.0, беспроводная зарядка, IP68Для получения более подробной информации:* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.* * *ООО Ростелеком – Розничные системы (РРС) — (дочернее предприятие ПАО Ростелеком) высокоэффективная высокотехнологичная розничная сеть, в которую входит 900 центров продаж и обслуживания в 79 регионах России.Центры продаж и обслуживания Ростелекома — это универсальные салоны связи, где можно получить качественные цифровые услуги и больше 100 сервисов для дома и семьи. Ведется обслуживание как физических, так и юридических лиц.* * *Компания LG Electronics Mobile Communications — мировой лидер и законодатель мод предлагает новинки мобильных телефонов и других носимых устройств, предлагающий революционные технологии и инновационные конструкции. Постоянно создавая конкурентоспособные базовые технологии в области производства экранов, аккумуляторов, оптики камер и систем связи стандарта LTE, компания LG создает мобильные телефоны носимые устройства, отвечающие потребностям самого широкого круга людей во всем мире. Компания LG стремится сделать взаимодействие с мобильными устройствами веселым и приятным, выходя за рамки традиционной функциональности смартфонов. Дополнительная информация предоставлена на сайте