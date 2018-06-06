Станислав Воскресенский посетил завод тренажерного оборудования в Ивановской области

Станислав Воскресенский посетил завод тренажерного оборудования в Ивановской областиНесколько выпущенных в Пестряках тренажеров установлены в резиденции президента России, сообщается на сайте правительства Ивановской области.Глава региона Станислав Воскресенский во время рабочей поездки в Пестяковский район посетил завод тренажерного оборудования «Кинезис». Предприятие работает в Пестяках с 2010 года и специализируются на производстве спортивного оборудования.Генеральный директор предприятия Виктор Румянцев рассказал Станиславу Воскресенскому, что основным видом выпускаемой продукции является многофункциональный тренажер Бубновского, предназначенный для лечения опорно-двигательного аппарата. В год предприятие производит около 700 тренажеров.Сообщается, что продукция завода поставляется в разные регионы России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. Несколько тренажеров установлены в резиденции главы российского государства.