Поклонники реалити-шоу Остров любви обрушились с критикой на участниц нового сезона. Зрители заявили, что модельные формы конкурсанток оскорбляют и дискредитируют полных людей.

Поклонники реалити-шоу "Остров любви" обрушились с критикой на участниц нового сезона. Зрители заявили, что "модельные формы" конкурсанток оскорбляют и дискредитируют полных людей.На британском телевидении стартовал новый сезон шоу "Остров любви", который спровоцировал громкий скандал. После трансляции первой серии в соцсетях стали появляться гневные комментарии фанатов телепередачи.Зрители выразили недоверие участницам телешоу, так как те выглядят "слишком идеально". "Я считаю неправильным, что там никогда не бывает более-менее неформатных девчонок. У конкурсанток всегда модельный размер. Я уверена, парням понравились бы и более пышные формы", – написала одна из поклонниц шоу. "А тело модели Victoria Secret теперь обязательное условие для подачи заявки на участие? Это шоу о любви, а не о внешнем виде! Вот почему девочки "нестандартного размера" чувствуют себя жирными", – поддержал ее другой пользователь.Подобное однообразие стало поводом для многочисленных шуток. Так, один из телезрителей сделал коллаж из портретов участниц, демонстрируя, насколько они похожи друг на друга.Стоит отметить, что проблема коснулась не только девушек, но и парней. Юзеры заметили, что ни у одного из конкурсантов мужского пола нет на животе ни капли жира. По этой причине создателей телепроекта обвинили в том, что лишь стройные парни и девушки якобы заслуживают любви.