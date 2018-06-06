Страшные кадры смерти украинского режиссера оказались в распоряжении полиции. Процесс самоубийства запечатлел на видео сам Леонид Кантер.

Страшные кадры смерти украинского режиссера оказались враспоряжении полиции. Процесс самоубийства запечатлел на видео сам ЛеонидКантер.Тело украинского режиссера-документалиста 5 июня обнаружилаего подруга. Режиссер покончил с собой, забравшись в железную бочку для воды.Рядом с ним полиция нашла автомат.Позже появились сообщения, что в руках полицейских оказалосьвидео, которое снял сам Кантер. "Весь процесс снимал на видео,которое изъяла полиция. Оно приобщено к материалам уголовногопроизводства. Поскольку есть видео, есть оружие, которое отправленона экспертизу, то предварительное заключение судмедэксперта указываетна то, что человек решил таким образом уйти из жизни", -заявил журналистам представитель стражей порядка Ярослав Тракало.Леонид родился в Киеве, работал телеведущим в Национальнойтелекомпании Украины. Основал киностудию "Лизард филмс", котораясняла более 50 короткометражных и документальных фильмов. 36-летнийКантер – режиссер документального фильма "Добровольцы Божьей четы"о боях за донецкий аэропорт в 2014-2015 годах.Друзья режиссера рассказали, что в последнее времяон работал над сценарием нового фильма и собирался уехатьво Францию. Близкие сомневаются, что Леонид покончил с собой. По даннымтелеканала "Россия 24", у режиссера не было причин для суицида. Нанего никто не давил, он не получал каких-либо угроз. Пока полиция открылауголовное производство по статье об умышленном убийстве.Известно, что у Леонида остались жена и трое детей: две дочери и сын, пишет "Украинская правда".