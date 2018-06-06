Страшные кадры смерти украинского режиссера оказались в
распоряжении полиции. Процесс самоубийства запечатлел на видео сам Леонид
Кантер.
Страшные кадры смерти украинского режиссера оказались в
распоряжении полиции. Процесс самоубийства запечатлел на видео сам Леонид
Кантер.
Тело украинского режиссера-документалиста 5 июня обнаружила
его подруга. Режиссер покончил с собой, забравшись в железную бочку для воды.
Рядом с ним полиция нашла автомат.
Позже появились сообщения, что в руках полицейских оказалось
видео, которое снял сам Кантер. "Весь процесс снимал на видео,
которое изъяла полиция. Оно приобщено к материалам уголовного
производства. Поскольку есть видео, есть оружие, которое отправлено
на экспертизу, то предварительное заключение судмедэксперта указывает
на то, что человек решил таким образом уйти из жизни", -
заявил журналистам представитель стражей порядка Ярослав Тракало.
Леонид родился в Киеве, работал телеведущим в Национальной
телекомпании Украины. Основал киностудию "Лизард филмс", которая
сняла более 50 короткометражных и документальных фильмов. 36-летний
Кантер – режиссер документального фильма "Добровольцы Божьей четы"
о боях за донецкий аэропорт в 2014-2015 годах.
Друзья режиссера рассказали, что в последнее время
он работал над сценарием нового фильма и собирался уехать
во Францию. Близкие сомневаются, что Леонид покончил с собой. По данным
телеканала "Россия 24", у режиссера не было причин для суицида. На
него никто не давил, он не получал каких-либо угроз. Пока полиция открыла
уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
Известно, что у Леонида остались жена и трое детей: две дочери и сын, пишет "Украинская правда".