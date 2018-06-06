Североатлантический альянс примет Украину в свои ряды. Такое решение в организации приняли еще 10 лет назад. Об этом в среду, 6 июня, сообщил бывший генеральный секретарь НАТО, а ныне советник главы Незалежной Андерс Фог Расмуссен.

Североатлантический альянс примет Украину в свои ряды. Такое решение в организации приняли еще 10 лет назад. Об этом в среду,6 июня, сообщил бывший генеральный секретарь НАТО, а ныне советник главыНезалежной Андерс Фог Расмуссен.Он отметил, что соответствующая договоренность быладостигнута еще в 2008 году. При этом для этого перед Киевом был поставлен рядусловий. Расмуссен заявил, что Украина достигла "существенного прогресса"на пути в НАТО за последние несколько лет, однако тут же добавил, что Киевупредстоит пройти еще долгий путь, прежде чем Незалежная станет полноценнымчленом Альянса.Бывший генсек заявил, что члены НАТО должны поддерживатьКиев, особенно с учетом конфликта на востоке страны. Вместе с тем Расмуссенпризнал, что открытое вооруженное противостояние в Европе в наши днинедопустимо.Вступление в Североатлантический альянс – одна изстратегических целей нынешней украинской политической верхушки. Киев началналаживать отношения с блоком сразу после распада СССР, присоединившись кСовету североатлантического сотрудничества. В 1994 году Назалежная первой изпостсоветских стран стала членом программы НАТО "Партнерство радимира".После победы Оранжевой революции и приходу к власти наУкраине прозападных политиков сотрудничество с Альянсом активизировалось иприобрело формат "Ускоренного диалога". Планировалось, что это станетпервым реальным шагом на пути Незалежной в блок.Президент Украины Петр Порошенко назвал членство в НАТОнеобходимым для Киева. По его словам, историческое призвание страны -стать восточным рубежом Европы и "двигателем континентальнойэкономики". Порошенко заявил, что членство в Альянсе – "гарантиянезависимости и процветания Украины".Но далеко не все члены Альянса хотят видеть Незалежную всвоих рядах. Так, в конце прошлого месяца Венгрия направила генсекретарю организацииЙенсу Столтенбергу письмо с просьбой пересмотреть программы НАТО по поддержкеКиева. В Будапеште заявили, что Украина сильно ослабла и не способна выполнятьсвои обязательства.