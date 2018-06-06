Североатлантический альянс примет Украину в свои ряды. Такое решение в организации приняли еще 10 лет назад. Об этом в среду,
6 июня, сообщил бывший генеральный секретарь НАТО, а ныне советник главы
Незалежной Андерс Фог Расмуссен.
Североатлантический альянс примет Украину в свои ряды. Такое решение в организации приняли еще 10 лет назад. Об этом в среду,
6 июня, сообщил бывший генеральный секретарь НАТО, а ныне советник главы
Незалежной Андерс Фог Расмуссен.
Он отметил, что соответствующая договоренность была
достигнута еще в 2008 году. При этом для этого перед Киевом был поставлен ряд
условий. Расмуссен заявил, что Украина достигла "существенного прогресса"
на пути в НАТО за последние несколько лет, однако тут же добавил, что Киеву
предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем Незалежная станет полноценным
членом Альянса.
Бывший генсек заявил, что члены НАТО должны поддерживать
Киев, особенно с учетом конфликта на востоке страны. Вместе с тем Расмуссен
признал, что открытое вооруженное противостояние в Европе в наши дни
недопустимо.
Вступление в Североатлантический альянс – одна из
стратегических целей нынешней украинской политической верхушки. Киев начал
налаживать отношения с блоком сразу после распада СССР, присоединившись к
Совету североатлантического сотрудничества. В 1994 году Назалежная первой из
постсоветских стран стала членом программы НАТО "Партнерство ради
мира".
После победы Оранжевой революции и приходу к власти на
Украине прозападных политиков сотрудничество с Альянсом активизировалось и
приобрело формат "Ускоренного диалога". Планировалось, что это станет
первым реальным шагом на пути Незалежной в блок.
Президент Украины Петр Порошенко назвал членство в НАТО
необходимым для Киева. По его словам, историческое призвание страны -
стать восточным рубежом Европы и "двигателем континентальной
экономики". Порошенко заявил, что членство в Альянсе – "гарантия
независимости и процветания Украины".
Но далеко не все члены Альянса хотят видеть Незалежную в
своих рядах. Так, в конце прошлого месяца Венгрия направила генсекретарю организации
Йенсу Столтенбергу письмо с просьбой пересмотреть программы НАТО по поддержке
Киева. В Будапеште заявили, что Украина сильно ослабла и не способна выполнять
свои обязательства.