Российский телеведущий Иван Ургант запустил иронический флешмоб в поддержку главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Он призвал призвал россиян отращивать усы, как у наставника национальной команды.

Российский телеведущий Иван Ургант запустил иронический флешмоб в поддержку главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Он призвал призвал россиян отращивать усы, как у наставника национальной команды.Шоумен объявил о старте акции в социальных сетях. "Мы начинаем всероссийскую масштабную акцию поддержки сборной России по футболу #усынадежды", – гласит анонс в Instagram.По словам Урганта, сейчас Черчесову особенно нужна поддержка. "Против него сейчас все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика!", – шутит артист.Телеведущий призывал всех зрителей отращивать усы и выкладывать свои фотографии в соцсети. Он отметил, что "к акции уже присоединились Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина".Причиной для подобной насмешки поcлужил ряд провальных матчей сборной России. Так, последняя игра с Турцией, закончившаяся ничьей, стала седьмой неудачной попыткой национальной команды одержать победу.Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Турции. Он сравнил игру сборной России с майонезом. "Семь матчей без побед! Хорошо, что нам не надо ехать на чемпионат мира. И уезжать обратно не надо. Мы дойдем пешком. И уйдем пешком. И все же надеюсь на футболистов и уповаю! А вы? Пока футбол нашей сборной похож на майонез!" – заявил Губерниев.Стоит отметить, что сборная России стала третьей в истории футбола командой-хозяйкой чемпионата мира, которой не удалось одержать ни одной победы в матчах в год проведения мундиаля, передает "". Таким образом, отечественные футболисты повторили антирекорд команд Уругвая и Италии 1930 и 1934 годов соответственно.