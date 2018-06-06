Спортивный журналист Василий Уткин уличил тренера сборной России Станислава Черчесова во лжи. Кроме того, комментатор предположил, что президент Владимир Путин вскоре объявит об увольнении наставника национальной команды.

Спортивный журналист Василий Уткин уличил тренера сборной России Станислава Черчесова во лжи. Кроме того, комментатор предположил, что президент Владимир Путин вскоре объявит об увольнении наставника национальной команды.Телеведущий Василий Уткин обратил внимание на высказывание главного тренера сборной России Станислава Черчесова о том, что тот якобы в качестве игрока принимал участие в трех чемпионатах мира. Оказалось, что советский и российский вратарь приезжал лишь на два мундиаля."А зачем Черчесов сказал, что он на трех чемпионатах мира был как игрок? Ведь на двух же. Вот зачем это вранье", – поинтересовался Уткин в своем Twitter. Также журналист усомнился, что тренер национальной сборной действительно не помнит эти события и их число.В комментариях к посту пользователи напомнили, что на поле вратарь появился лишь во время одного мундиаля – в 1994 году. В 2002 году Черчесов находился на скамейке запасных.После этого Уткин заявил о готовности поспорить, что тренер в ближайшее время будет уволен с поста. О таком решении якобы должен сообщить президент России Владимир Путин на прямой линии, которая пройдет 7 июня 2018 года.Ранее Dni.Ru писали, что сборная России стала третьей в истории футбола командой – хозяйкой чемпионата мира, которой не удалось одержать ни одной победы в матчах в год проведения мундиаля. Отечественные футболисты повторили антирекорд команд Уругвая и Италии 1930 и 1934 годов соответственно.Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.