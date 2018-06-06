Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил личному составу столичного главка нового руководителя УВД по САО...

На должность начальника Управления внутренних дел по Северному административному округу Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве назначен полковник полиции Ионов Алексей Николаевич.Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил личному составу столичного главка нового руководителя УВД по Северному административному округу столицы.Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2018 №288 на должность начальника УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве назначен полковник полиции Ионов Алексей Николаевич.Алексей Николаевич родился в городе Балхаш Карагандинской области Казахской ССР в 1972 году. В январе 1999 года поступил на службу в органы внутренних дел Воронежской области на должность оперуполномоченного специального отдела быстрого реагирования Управления по борьбе с организованной преступностью, где проходил службу на различных должностях оперативного и руководящего состава. Участвовал в контртеррористической операции на территории Северного Кавказа, в дальнейшем прошел путь от заместителя начальника оперативно-розыскной части криминальной милиции по линии борьбы с экономическими преступлениями ГУВД по Воронежской области до начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями в сфере ЖКХ Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области. В январе 2015 года был назначен на должность заместителя начальника Управления собственной безопасности ГУ МВД России по г. Москве, а в сентябре 2016 года возглавил его.«На всех этапах службы Алексей Николаевич зарекомендовал себя ответственным руководителем, грамотным специалистом, в связи чем и было принято решение о его назначении на должность начальника УВД по Северному административному округу столицы», – отметил начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов и пожелал новому руководителю УВД по САО удачи в непростой службе.Генерал-лейтенант полиции Олег Баранов еще раз обратился в адрес всего личного состава с поздравлением в честь 300-летия российской полиции. «Кто не знает своей истории, у того нет будущего. У нас очень богатая история, достойные традиции, которые следует помнить, чтить и гордиться ими», – подчеркнул начальник главка.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве