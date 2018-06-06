Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию. Поющая ведущая узнала, что ухаживающий за ней Роман Гриценко параллельно оказывает знаки внимания бывшей участнице скандально известного реалити-шоу Дом-2.

Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию. Поющая ведущая узнала, что ухаживающий за ней Роман Гриценко параллельно оказывает знаки внимания бывшей участнице скандально известного реалити-шоу "Дом-2".Роман Гриценко не оставляет попыток завоевать самую завидную невесту в стране – поющую ведущую Ольгу Бузову. Недавно молодой мужчина поцеловал телебрюнетку прямо на лобном месте, завалив ее на бревна, однако это обстоятельство вряд ли ему помогло. Дело в том, что вскрылась связь Гриценко с бывшей участницей телепроекта Ириной Пинчук.Расстроенная Бузова, которую Гриценко невольно выставил дурой на всю страну, решила откровенно поговорить с неудачливым поклонником. "Ты считаешь это нормально, что ты целуешь меня на лобном месте, делаешь комплименты, а потом даришь Ире цветы и ходишь с ней на свидания? Уже все обсуждают ваши тайные встречи за периметром. Ходят слухи, что ты хочешь пригласить ее на проект, что вы уже ночи вместе проводите. Зачем же ты тогда приглашаешь меня в кино, берешь на руки? Ире наверняка будет неприятно наблюдать за этим", – в эфире высказалась Бузова.Роман Гриценко ответил, что не ухаживает за Ириной Пинчук и вообще не уверен, что хочет строить с ней отношения. Тем не менее, мужчина не стал отрицать, что действительно общается с привлекательной брюнеткой, но Гриценко подчеркнул, что нравится ему все равно только Бузова."Я позвал тебя в кино, потому что мне нравится проводить с тобой время. Но ты же отказалась, сказала, что у тебя самолет. Если у меня начнутся отношения с какой-нибудь девушкой, я не позволю себе ничего лишнего в общении с другими", – объяснил Роман Гриценко, однако его слова вряд ли успокоили Бузову, которая ранее заявляла, что не верит мужчинам. Ольга утратила веру после того, как развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, который, по словам поющей ведущей, за ее спиной на протяжении нескольких месяцев крутил роман с моделью Анастасией Костенко.