06.06.2018

2018-06-06 17:30:37

В Башкирии на шестилетнюю девочку опрокинулось ведро с кипятком

В Кушнаренковском районе Башкирии едва не погибла оставленная без присмотра шестилетняя девочка. На малышку опрокинулось ведро с горячей водой, передает.



Как рассказали в полиции, молодая мама оставила на плите ведро с водой и вышла на короткое время из дома. В это время на кухне находился ребенок. Девочка случайно опрокинула на себя кипяток, когда пробегала мимо плиты. Пострадавшую девочку экстренно госпитализировали.