В музее «Московский транспорт» для детей были организованы лекция, конкурсы экскурсия и квест...

Сотрудник Отделения морально-психологического обеспечения УВД по ЦАО Ольга Ким организовала мероприятие в области профилактики травматизма и повышения безопасности дорожного движения.В музей «Московский транспорт» были приглашены воспитанники ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья».Старший инспектор 2-го батальона ДПС ГИБДД УВД по ЦАО капитан полиции Игорь Анциферов рассказал о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, какие бывают виды пешеходных переходов, как правильно переходить дорогу. Затем ребята попрактиковались в переходе через дорогу по «зебре», используя полученные знания.Также для школьников были организованы соревнования по скоростному прохождению «змейки» на самокате и художественный конкурс на тему пешеходного перехода.В конце мероприятия состоялась небольшая экскурсия и квест. На экскурсии дети узнали об истории появления автомобилей, увидели несколько редких экспонатов. А в ходе квеста ребят разделили на несколько групп и дали листы с заданиями. Участникам было нужно с помощью подсказок найти определенный автомобиль в экспозиции музея и отметить его у себя в листе. Победителем стала команда, которая быстрее всех правильно выполнила наибольшее количество заданий. Несмотря на результат квеста, все дети получили в подарок от организаторов пряники с логотипом музея.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60