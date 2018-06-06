В Госдуме представили одежду для патриотов. Российские
дизайнеры выразили любовь к родине в новой коллекции.
В Госдуме представили одежду для патриотов. Российские
дизайнеры выразили любовь к родине в новой коллекции.
Создателей одежды вдохновили день выборов и инаугурации
президента 18 марта и 7 мая. В результате получилось необычное дизайнерское
решение. На изделиях красуется триколор, двуглавый орел, а также две памятные
даты.
Организовала показ Национальная палата моды ко Дню России,
все вещи выставлены в фойе здания на Охотном ряду.
"Дизайнеры, которые принимали участие в этом проекте, с
разными убеждениями, в том числе политическими. Но их объединяет одно – это
любовь к стране и желание сделать патриотизм красивым, потому что патриотизм –
это не следование каким-то конкретным фракциям, партиям и так далее, патриотизм
– это любовь к той стране, в которой мы живем", – заявил президент
Национальной палаты моды Александр Шумский.
Вся одежда пошита на российских машинках из ткани
отечественного производства, поэтому патриотизм в ней проявляется не только в
российских символах и образах.
Депутатам коллекция понравилась, идею ее создания активно
поддержал комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам
молодежи. "Мы видим, что на одежде представлены последние знаковые события
нашей страны. Это, конечно, будет помогать воспитывать молодое поколение. Очень
важно, чтобы гости нашей страны с удовольствием приобретали эту одежду, чтобы
она выделялась, чтобы она несла достойно символы нашей страны", – отметил
зампредседателя думского комитета Сергей Кривоносов.
"Различные надписи на иностранном языке, которые мы с
вами видим, нам достаточно чужды. Не так давно родился тренд на одежду, на
которой расположены какие-то российские исторические выкладки, символы, фразы.
Это на самом деле очень важно", – пояснил известный спортсмен, а ныне
депутат Николай Валуев.
А лидер ЛДПР Владимир Жириновский не без гордости сообщил,
что теперь благодаря нашим модельерам мы можем передать миру знак, что Россия –
не зло и не отсталая страна.
Авторы уникальной коллекции – 11 модельеров, среди которых
известный дизайнер Игорь Гуляев. Все модельеры прошли жесткий отбор, лишь
наиболее интересные эскизы дошли до финала. В их числе футболка Анастасии
Кондаковой, где черным по белому написано: "Седьмое мая, инаугурация,
счастье, мир, надежда".
Патриотизм – это модно. Конечно, носить атрибутику такой
великой страны, как наша, считаю, сейчас очень актуально.
С Настей вместе работала целая команда работала, которая
выпустила футболки и свитшоты. Теперь модельеры надеются, что пошитый ими комплект
станет частью не только думской экспозиции, но и пойдет в народ, ведь выставка
в фойе нижней палаты парламента будет открыта для посетителей до конца этой
недели.