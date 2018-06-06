В Госдуме представили одежду для патриотов. Российские дизайнеры выразили любовь к родине в новой коллекции.

В Госдуме представили одежду для патриотов. Российскиедизайнеры выразили любовь к родине в новой коллекции.Создателей одежды вдохновили день выборов и инаугурациипрезидента 18 марта и 7 мая. В результате получилось необычное дизайнерскоерешение. На изделиях красуется триколор, двуглавый орел, а также две памятныедаты.Организовала показ Национальная палата моды ко Дню России,все вещи выставлены в фойе здания на Охотном ряду."Дизайнеры, которые принимали участие в этом проекте, сразными убеждениями, в том числе политическими. Но их объединяет одно – этолюбовь к стране и желание сделать патриотизм красивым, потому что патриотизм –это не следование каким-то конкретным фракциям, партиям и так далее, патриотизм– это любовь к той стране, в которой мы живем", – заявил президентНациональной палаты моды Александр Шумский.Вся одежда пошита на российских машинках из тканиотечественного производства, поэтому патриотизм в ней проявляется не только вроссийских символах и образах.Депутатам коллекция понравилась, идею ее создания активноподдержал комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и деламмолодежи. "Мы видим, что на одежде представлены последние знаковые событиянашей страны. Это, конечно, будет помогать воспитывать молодое поколение. Оченьважно, чтобы гости нашей страны с удовольствием приобретали эту одежду, чтобыона выделялась, чтобы она несла достойно символы нашей страны", – отметилзампредседателя думского комитета Сергей Кривоносов."Различные надписи на иностранном языке, которые мы свами видим, нам достаточно чужды. Не так давно родился тренд на одежду, накоторой расположены какие-то российские исторические выкладки, символы, фразы.Это на самом деле очень важно", – пояснил известный спортсмен, а нынедепутат Николай Валуев.А лидер ЛДПР Владимир Жириновский не без гордости сообщил,что теперь благодаря нашим модельерам мы можем передать миру знак, что Россия –не зло и не отсталая страна.Авторы уникальной коллекции – 11 модельеров, среди которыхизвестный дизайнер Игорь Гуляев. Все модельеры прошли жесткий отбор, лишьнаиболее интересные эскизы дошли до финала. В их числе футболка АнастасииКондаковой, где черным по белому написано: "Седьмое мая, инаугурация,счастье, мир, надежда".Патриотизм – это модно. Конечно, носить атрибутику такойвеликой страны, как наша, считаю, сейчас очень актуально.С Настей вместе работала целая команда работала, котораявыпустила футболки и свитшоты. Теперь модельеры надеются, что пошитый ими комплектстанет частью не только думской экспозиции, но и пойдет в народ, ведь выставкав фойе нижней палаты парламента будет открыта для посетителей до конца этойнедели.