Мошенники списали с банковского счета потерпевшей более 10 тысяч рублей

Мошенники списали с банковского счета потерпевшей более 10 тысяч рублейМошенники списали более 10 тысяч рублей с карты 54-летней жительницы Иванова с помощью взломанной страницы в социальной сети, сообщает региональное управление МВД России.Женщина получила сообщение от знакомой в социальной сети о некой акции, которая проводится банком. Якобы в рамках акции можно получить 2000 рублей в подарок. Для перевода денег знакомая попросила женщину отправить сообщение с реквизитами банковской карты.Потерпевшая выполнила все рекомендации, после чего с ее банковского счета было списано 10 400 рублей. Выяснилось, что мошенники взломали страницу подруги заявительницы и вели переписку от ее имени.