Водитель иномарки скрылся с места ДТП
Водитель иномарки скрылся с места ДТП
Пьяный водитель автомобиля Volkswagen Touran сбил девятилетнего велосипедиста в деревне Кирикино Вичугского района, сообщает управление МВД России по Ивановской области.
По предварительной информации, 5 июня 42-летний водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения сбил юного велосипедиста, который ехал навстречу по обочине. После этого мужчина скрылся с места ДТП. Ребенок получил перелом бедра и ушибы, его доставили в областную клиническую больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции задержали нарушителя и составили на него ряд административных протоколов.