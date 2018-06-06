Водитель иномарки скрылся с места ДТП

Водитель иномарки скрылся с места ДТППьяный водитель автомобиля Volkswagen Touran сбил девятилетнего велосипедиста в деревне Кирикино Вичугского района, сообщает управление МВД России по Ивановской области.По предварительной информации, 5 июня 42-летний водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения сбил юного велосипедиста, который ехал навстречу по обочине. После этого мужчина скрылся с места ДТП. Ребенок получил перелом бедра и ушибы, его доставили в областную клиническую больницу.Сотрудники Госавтоинспекции задержали нарушителя и составили на него ряд административных протоколов.