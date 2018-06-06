После женщина попыталась откупиться от полиции

После женщина попыталась откупиться от полицииВ Кольчугинском районе 26-летняя мигрантка грабила пенсионеров. После женщина попыталась откупиться от полиции. Она передала взятку через своего родственника.Мошенница представлялась сотрудником социальной или коммунальной службы. Успыляя бдительности пенсионеров, женщина воровала украшения и деньги. Чтобы избежать уголовной ответственности, она предложила полицейским взятку.Её родственник приехал, чтобы передать деньги. В этот момент их задержали.