Мужчина страдает хроническим психическим заболеванием

Мужчина страдает хроническим психическим заболеваниемВ Коврове прокуратура выявила нарушение жилищных прав инвалида второй группы.58-летний мужчина страдает от хронического психического заболевания. Городская администрация приняла его на учет нуждающихся в жилье. Тем не менее, мужчине долгое время не могут выделить квартиру, несмотря на то, что он включен в список граждан, имеющих в соответствии с законом право на незамедлительное внеочередное получение жилых помещений.Прокурор направил в суд иск к администрации.