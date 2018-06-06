Глава МИД Японии отказался раскрывать детали скандальной истории с директором российского отдела министерства, которого временно отстранили от должности по подозрению в сексуальных домогательствах.

Глава МИД Японии отказался раскрывать детали скандальной истории с директором российского отдела министерства, которого временно отстранили от должности по подозрению в сексуальных домогательствах.На заседании парламентской комиссии министр заявил, что не намерен сообщать информацию, которая может навести на догадки о личности пострадавших. В то же время он опроверг предположения, что происшествие окажет воздействие на внешнюю политику страны.Накануне 49-летний глава российского отдела был на девять месяцев отстранен от должности, так как нарушил законодательство о государственных служащих и "потерял доверие". Его подозревают в сексуальных домогательствах; сейчас проводится внутреннее разбирательство.Эта история произошла вслед за подобным скандалом в министерстве финансов страны, где первый заместитель министра был вынужден с позором уйти в отставку, сообщает ТАСС.