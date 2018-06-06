Специально к ЧМ-2018 российский бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar создал коллекцию iPhone X под эгидой Легенды футбола. Эксклюзивные телефоны украшены портретами футболистов команд из разных стран.

Специально к ЧМ-2018 российский бренд люксовых смартфонови аксессуаров Caviar создал коллекцию iPhone X под эгидой "Легенды футбола". Эксклюзивные телефоны украшены портретами футболистов команд из разных стран.Каждый из восьми новых экстраординарных дизайнов посвящен одному современному герою футбола и сборной, за которую он выступает. В серию вошли модели с изображениями Игоря Акинфеева, Криштиану Роналду,Лионеля Месси, Гарри Кейна, Томаса Мюллера, Поля Погба, Кевина Де Брейне и Неймара.Дизайн телефонов построен уникальным образом. Каждый смартфон соединяет в себе колорит и особенность сразу двух стран – России и того государства, за сборную которой выступает изображенный спортсмен. Сообщается, что над созданием каждого портрета игрока потребовалась неделя времени, так как дизайнеры стремились достичь абсолютного сходства с реальным прототипом.Вокруг изображения выгравировано не только имя футболиста, но и укоренившееся прозвище команды. В случае с Российской сборной дизайнеры позволили себе предположить, что название "Забиваки", произведенное от имени героя-символа ЧМ-2018, может закрепиться за командой, если она покажет хороший результат.Особое внимание привлекает фоновый узор, который для каждой модели разработан индивидуально. Каждый орнамент – это вариация на тему традиционной русской росписи или национальной вышивки. Например, фоном для образа Роналду служит орнамент "под ягодку", а портрет Лионеля Месси дополнен росписью в стиле Гжели.Все узоры выполнены в цветах флагов сборных и спортивных униформ команд. Такой необычный подход дизайнеры придумали и применили, чтобы подчеркнуть объединяющую силу мундиаля и воздать дань уважения легендарным cборным разных стран и России.Кроме того, Caviar представят и первую модель в коллекции "National Teams". В свою очередь, она посвящена отечественной сборной, а ее дизайн интерпретирует традиционную разметку в виде шестиугольников, наносимую на футбольные мячи. Только заполнены эти шестиугольники цветами национального флага.Впервые бренд выпустит не только смартфоны, но и "футбольные кейсы", выполненные в двух форматах – мягкие, с натуральной кожей и титановые. Их дизайны также посвящены легендам современного футбола и украшены портретами игроков.Цена на кейсы стартует от 26900 рублей. Стоимость смартфона iPhone X Caviar Tational Teams Russia равна 234 тысячам рублей.