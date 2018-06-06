Видео владимирских фристайлистов набирает популярность в сети. В преддверии мундиаля наши ребята сняли необычный ролик, чтобы привлечь внимание людей к событиям Чемпионата мира и живописным уголкам его культурной столицы. Они исполнили трюки с мячом на разных улицах города и сняли это на фотоаппарат. Как проходили съёмки и о чём мечтают трюкачи, узнали мои коллеги.

Видео владимирских фристайлистов набирает популярность в сети. В преддверии мундиаля наши ребята сняли необычный ролик, чтобы привлечь внимание людей к событиям Чемпионата мира и живописным уголкам его культурной столицы. Они исполнили трюки с мячом на разных улицах города и сняли это на фотоаппарат. Как проходили съёмки и о чём мечтают трюкачи, узнали мои коллеги.