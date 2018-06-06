Дальневосточный МедиаСаммит стартовал во Владивостоке. Площадкой для форума по традиции стал кампус Дальневосточного федерального университета.

Дальневосточный МедиаСаммит стартовал во Владивостоке. Он проходит уже в пятый раз. Площадкой для форума по традиции стал кампус Дальневосточного федерального университета.На масштабное событие медиаиндустрии зарегистрировались 3 с половиной тысячи человек, сообщает телеканал "Россия 24". В течение трех дней на саммите будут проходить тематические площадки, конкурсы. Запланированы пленарная дискуссия, секции с участием представителей органов власти. Кроме того, откроется форум молодых журналистов.