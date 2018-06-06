Анастасия Волочкова продолжает выяснять отношения со своим бывшим водителем Александром Скиртачом в суде. В деле появился новый свидетель – таксист Иван. Мужчина рассказал, что пришел к балерине в разгар скандала.

Анастасия Волочкова продолжает выяснять отношения со своим бывшим водителем Александром Скиртачом в суде. В деле появился новый свидетель – таксист Иван. Мужчина рассказал, что пришел к балерине в разгар скандала.33-летний Иван в начале 2017 года работал в службе такси. Он познакомился с Александром Скиртачем, когда приехал на вызов. Мужчина представился таксисту личным помощником Анастасии Волочковой. После чего предложил сотрудничать - за хорошие деньги выполнять мелкие поручения. Иван согласился.По словам таксиста, вскоре его насторожило поведение Скиртача. Мужчина в телефонных разговорах с неизвестными называл себя юрисконсультом балерины. А однажды Ивану пришлось участвовать в циничном обмане Волочковой."Весной мне позвонил Александр и попросил срочно за ним заехать. Когда он сел в машину, то сказал мне, что для Волочковой мы едем в Ростов-на-Дону на похороны матери. Я ответил: "ОК". Правда, Скиртач сразу объяснил причину такого поведения: "Мне надо отдохнуть, по-другому она меня не отпустит", – цитирует "МК" таксиста.Водитель признался, что в дороге балерина постоянно звонила Александру, она беспокоилась за мужчину. "Я видел у Скиртача какой-то конверт. Он из него доставал деньги и давал мне", – вспомнил Иван, видимо, имея в виду конверт с 250 тысячами рублей, который сочувствующая Анастасия дала своему работнику, чтобы он достойно похоронил мать.Кроме того, таксист признался, что именно он помог найти пропавший ноутбук из офиса артистки. "Скиртач попросил мою жену посидеть с их младшей дочерью. Когда она была у них дома, то заметила лежащий компьютер, на мониторе которого высвечивалось приветствие: "Здравствуйте, Анастасия Волочкова", – рассказал Иван.По словам водителя, он сам позвонил балерине после того, как узнал, что Скиртача уволили со скандалом. "Я ей сказал, что у меня есть для нее важная информация: много аудиофайлов, в которых Скиртач нелестно отзывается о ней. Тогда она пригласила меня с женой к ней на ужин, на приватную беседу", – пояснил Иван.Напомним, что Александр Скиртач на протяжении нескольких месяцев находится в СИЗО. Анастасия Волочкова уверена: бывший личный водитель обокрал ее, планировал похитить дочь, чтобы потребовать выкуп, и якобы даже хотел отравить. Теперь мужчине грозит до пяти лет тюремного заключения. В свою очередь Скиртач подал на Волочкову в суд, обвинив в сексуальных домогательствах.