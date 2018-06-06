Испанский хит помогает уловить нужную частоту при нажатии грудной клетки#{code41104}

Испанский хит помогает уловить нужную частоту при нажатии грудной клетки#{code41104}Испанскиеученые выяснили, что известная песня Macarena группы Los Del Rio помогаетмедикам лучше исполнить непрямой массаж сердца, так как ее ритм в 103 удара вминуту соответствует нужной частоте нажатий на грудную клетку.Как сообщаетиздание , специалисты из Барселонского университета организовалиэксперимент, в котором приняли участие 164 студента. Они были поделены на тригруппы, первая из которых выполняла компрессию грудной клетки под ударыметронома, участники второй напевали про себя песню Macarena, третья группа была контрольной.Экспериментпоказал, что лучше результаты показали студенты, пользовавшиеся метрономом, -91% участников этой группы выдерживали правильный темп в 100-120 нажатий вминуту.Следующийрезультат – 74% – показали медики, напевавшие шлягер. Те ребята, которые неиспользовали ни один из методов, показали худший результат. Нужную частоту удалось соблюсти лишь 21% изних.Как отмечаютавторы исследования, знание хита может спасти чью-то жизнь, так как метроном,несмотря на эффективность, не всегда просто найти.