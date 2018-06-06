Испанский хит помогает уловить нужную частоту при нажатии грудной клетки#{code41104}
Испанский хит помогает уловить нужную частоту при нажатии грудной клетки#{code41104}
Испанские
ученые выяснили, что известная песня Macarena группы Los Del Rio помогает
медикам лучше исполнить непрямой массаж сердца, так как ее ритм в 103 удара в
минуту соответствует нужной частоте нажатий на грудную клетку.
Как сообщает
издание , специалисты из Барселонского университета организовали
эксперимент, в котором приняли участие 164 студента. Они были поделены на три
группы, первая из которых выполняла компрессию грудной клетки под удары
метронома, участники второй напевали про себя песню Macarena, третья группа была контрольной.
Эксперимент
показал, что лучше результаты показали студенты, пользовавшиеся метрономом, -
91% участников этой группы выдерживали правильный темп в 100-120 нажатий в
минуту.
Следующий
результат – 74% – показали медики, напевавшие шлягер. Те ребята, которые не
использовали ни один из методов, показали худший результат. Нужную частоту удалось соблюсти лишь 21% из
них.
Как отмечают
авторы исследования, знание хита может спасти чью-то жизнь, так как метроном,
несмотря на эффективность, не всегда просто найти.