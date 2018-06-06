6 июня ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом развития промышленности и агропромышленного комплекса Ярославской области. Документ подписали руководитель корпоративного ..

6 июня ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом развития промышленности и агропромышленного комплекса Ярославской области.Документ подписали руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Ярославской области Илья Гофтман и генеральный директор Фонда развития промышленности и агропромышленного комплекса Ярославской области Илья Суров.Соглашение предусматривает проведение мероприятий по информационно-консультационной и справочной поддержке промышленных предприятий Ярославской области, сопровождение их участия в конкурсных процедурах по программам государственной поддержки, а также информирование региональных производителей об условиях кредитования и порядке отбора проектов по программам финансирования, реализуемых ФРП.Таким образом, у промышленных предприятий региона появится возможность упростить процедуру получения финансовой поддержки по программам ФРП.Руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Ярославской области Илья Гофтман сказал: «Развитие промышленности – одна из важнейших задач российской экономики. Банк ВТБ делает все возможное для поддержки отечественного производителя. Мы готовы оказывать местным предприятиям комплексную финансовую поддержку, предоставлять необходимые продукты и услуги, и консультировать по всем вопросам».Илья Суров, генеральный директор Фонда развития промышленности и агропромышленного комплекса Ярославской области, добавил: «Сотрудничество фонда и банка ВТБ послужит развитию и поддержке региональной промышленности. Наша совместная работа поможет реализации проектов финансирования предприятий Ярославской области».ВТБ в Ярославской области активно работает с предприятиями всех сегментов бизнеса. В первом квартале 2018 года объем выдачи кредитов бизнесу региона составил более 3,4 млрд рублей. Кредитный портфель подразделения составил около 21 млрд рублей, увеличившись с начала года на 3%.Доля ВТБ в региональном объеме средств, размещаемых клиентами в срочные депозиты, по данным ЦБ РФ, на начало второго квартала составляет 18%. В целом доля ВТБ в объеме привлеченных ресурсов корпоративных клиентов Ярославской области на 1 апреля составила 26%.