Группа ВТБ закрыла сделку по приобретению 40% в крупнейшем системном интеграторе России - ООО «Группа «Техносерв». Покупка была одобрена ФАС в установленном порядке. В результате сделки ВТБ ..

Группа ВТБ закрыла сделку по приобретению 40% в крупнейшем системном интеграторе России - ООО «Группа «Техносерв». Покупка была одобрена ФАС в установленном порядке. В результате сделки ВТБ получает возможность назначать своих представителей в совет директоров компании, что позволит принимать участие в управлении группой.«Техносерв» является одним из лидеров рынка системной интеграции, имеет большой портфель клиентов, включающий в себя крупные компании из самых различных отраслей.Для ВТБ приобретение «Техносерв» стратегически важная сделка, которая значительно усилит технологическую экспертизу банка. В свою очередь это поможет существенно увеличить возможности группы ВТБ в создании новых конкурентоспособных продуктов и сервисов для своих клиентов, повысить уровень инновационных IT разработок для проведения цифровой трансформации ВТБ и также окажет позитивное влияние на финансовые показатели Группы.Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев отметил: «Мы видим значительные стратегические перспективы для дальнейшего развития компании «Техносерв». Экспертиза высочайшего класса специалистов «Техносерва» даст новый импульс технологическому развитию группы ВТБ. Для банка эта сделка также является привлекательной с финансовой точки зрения в стремительно растущем инновационном секторе экономики».Алексей Ананьев, председатель совета директоров ГК «Техносерв», заявил: «ВТБ – ведущая банковская группа страны, с которой «Техносерв» связывают многолетние отношения и как с крупным заказчиком, и как с финансовым партнером. В результате сделки ВТБ стал стратегическим партнером в развитии нашего бизнеса на открытом ИТ-рынке. Кроме того, потенциал «Техносерва» как одного из крупнейших отечественных интеграторов будет в приоритетном плане реализован для развития цифровых сервисов группы ВТБ и аффилированных с ней компаний».