Канцлер ФРГ Ангела Меркель не видит никакой возможности для присоединения России к формату G7. Политик считает, что Москва нарушает международное право, а раз так, то ей нет места в клубе ведущих мировых держав.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не видит никакой возможности дляприсоединения России к формату G7. Политик считает, что Москва нарушаетмеждународное право, а раз так, то ей нет места в клубе ведущих мировых держав.По словам Меркель, Россия нарушает международное право, адругие страны стараются его соблюдать.Очень интересное рассуждение, ведь особенно"соблюдением" международного права славятся Соединенные Штаты,которые уже не единожды совершали акты агрессии против других государств вобход санкции Совета безопасности ООН. К примеру, прямо сейчас американцыдержат свои воинские контингенты в Сирии, хотя никакого разрешения Вашингтонуофициальный Дамаск не давал. Но нарушает международное право непременно Россия.Повторила канцлер ФРГ и уже порядком заезженную мантру про"аннексию Крыма". Историческое воссоединение полуострова с Россиейона назвала "вопиющим нарушением"."Поэтому исключение России из формата G8 было неизбежным", -заявила Меркель в ходе правительственного часа в германском парламенте -Бундестаге.Стоит отметить, что власти ФРГ периодически обсуждаютвозможность возвращения России в организацию. В апреле этого года руководительгерманского внешнеполитического ведомства Хайко Маас назвал такой сценарий"нереалистичным". Однако парламентская оппозиция в лице депутатаБундестага Сары Вагенкнехт призвала восстановить членство Москвы в клубе.G7 ("Большая семерка", "Группа семи) -международный клуб, объединяющий США, Великобританию, Германию, Францию,Италию, Канаду и Японию. Россия начала принимать участие в работе семерки еще вконце 1990-х годов. Тогда организация стала неформально называться G7+.При Владимире Путине Москва оказалась в числе полноправныхчленов клуба, который после ее присоединения стал "Большой восьмеркой".Вместе с тем Россия участвовала и в работе G20 – международной организации,которая помимо стран "семерки" объединяет крупные развивающиесягосударства: Китай, Индию и другие.Ряд экспертов уверены, что G7 – это атавизм мировойполитики, уже не отвечающий требованиям времени. Аналитики отмечают, что роль изначение стран Запада в глобальной политике постепенно снижается, их вытесняютновые лидеры, прежде всего азиатские страны.