Канцлер ФРГ Ангела Меркель не видит никакой возможности для
присоединения России к формату G7. Политик считает, что Москва нарушает
международное право, а раз так, то ей нет места в клубе ведущих мировых держав.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не видит никакой возможности для
присоединения России к формату G7. Политик считает, что Москва нарушает
международное право, а раз так, то ей нет места в клубе ведущих мировых держав.
По словам Меркель, Россия нарушает международное право, а
другие страны стараются его соблюдать.
Очень интересное рассуждение, ведь особенно
"соблюдением" международного права славятся Соединенные Штаты,
которые уже не единожды совершали акты агрессии против других государств в
обход санкции Совета безопасности ООН. К примеру, прямо сейчас американцы
держат свои воинские контингенты в Сирии, хотя никакого разрешения Вашингтону
официальный Дамаск не давал. Но нарушает международное право непременно Россия.
Повторила канцлер ФРГ и уже порядком заезженную мантру про
"аннексию Крыма". Историческое воссоединение полуострова с Россией
она назвала "вопиющим нарушением".
"Поэтому исключение России из формата G8 было неизбежным", -
заявила Меркель в ходе правительственного часа в германском парламенте -
Бундестаге.
Стоит отметить, что власти ФРГ периодически обсуждают
возможность возвращения России в организацию. В апреле этого года руководитель
германского внешнеполитического ведомства Хайко Маас назвал такой сценарий
"нереалистичным". Однако парламентская оппозиция в лице депутата
Бундестага Сары Вагенкнехт призвала восстановить членство Москвы в клубе.
G7 ("Большая семерка", "Группа семи) -
международный клуб, объединяющий США, Великобританию, Германию, Францию,
Италию, Канаду и Японию. Россия начала принимать участие в работе семерки еще в
конце 1990-х годов. Тогда организация стала неформально называться G7+.
При Владимире Путине Москва оказалась в числе полноправных
членов клуба, который после ее присоединения стал "Большой восьмеркой".
Вместе с тем Россия участвовала и в работе G20 – международной организации,
которая помимо стран "семерки" объединяет крупные развивающиеся
государства: Китай, Индию и другие.
Ряд экспертов уверены, что G7 – это атавизм мировой
политики, уже не отвечающий требованиям времени. Аналитики отмечают, что роль и
значение стран Запада в глобальной политике постепенно снижается, их вытесняют
новые лидеры, прежде всего азиатские страны.