Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин оказался лишен партийной поддержки для участия в выборах мэра Москвы. В связи с этим он собирается участвовать в них как самовыдвиженец.

Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин оказался лишен партийной поддержки для участия в выборах мэра Москвы. В связи с этим он собирается участвовать в них как самовыдвиженец.Самовыдвижение Яшина, по мнению вице-президента Российской ассоциациипо связям с общественностью , говорит о том, что оппозиционерне смог договориться ни с одной из партий, оппонирующих действующей власти.По мнению политолога, это неудивительно, учитывая разброд в либеральномстане. "В связи с этим большие вопросы относительно успешности сбораЯшиным подписей, не говоря уже о прохождении муниципального фильтра", -написал он в своем акаунте в соцсети Facebook.Чтобы стать официальным кандидатом, Яшину собратьне менее 36 тысяч подписей в свою поддержку. Претендент в кандидаты заявил уже, что заручился поддержкой 70 муниципальных депутатов (впрочем, длявыдвижения ему необходимы минимум 110 подписей мундепов).При этом представители "Единой России" пока неизъявили желания подписаться за новоявленного претендента на мэрский пост. А,между тем, собрать подписи в необходимом количестве "ЕР" в настоящиймомент не получится.Кстати, незадолго до этого единомышленники Яшина заявляли онамерении выдвинуть его кандидатом от "Парнаса". Однако политсовет партиипринял решение не выдвигать и не поддерживать ни одного политика. Такое решениеобъяснялось тем, либеральной оппозиции не удалось договориться о едином кандидатена выборах столичного градоначальника.Напомним, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года. Действующийглава города Сергей Собянин заявил о намерении участвовать в них.Также о своем желании побороться за пост столичногоградоначальника уже заявили: Дмитрий Гудков, Антон Красовский и упомянутыйранее Илья Яшин. Также своего кандидата обещает выставит партия"Яблоко" и некоторые другие политические силы и отдельные персоны.