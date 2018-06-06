Минфин и Минтруда выступили со своими вариантами законопроекта о повышении пенсионного возраста. Эксперты рассказали, какой план имеет наибольшие шансы на реализацию.

Минфин и Минтруда выступили со своими вариантами законопроекта о повышении пенсионного возраста. Эксперты рассказали, какой план имеет наибольшие шансы на реализацию.По мнению замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимира Назарова, пенсионный возраст в любом случае должен быть повышен. "Я считаю, что на самом деле не так важно, какой вариант будет выбран. Важно, насколько грамотно мы сможем провести повышение", – заявил он.Стоит отметить, что у Министерства финансов и Министерства труда разные видения на этот счет. В первом ведомстве предлагают поднять планку до 65 лет для мужчин и до 63 – для женщин. Во втором рассматривают два варианта, жесткий и мягкий, сообщает сайт "Московский комсомолец".Один из них предполагает "отпускать" мужчин на пенсию в 65 лет, а женщин в – 62 года. Другой устанавливает наступление пенсионного возраста у мужчин с 62 лет, у женщин – с 60.Эксперты считают, что в России есть и демографические, и социально-экономические причины внедрять подобное нововведение. При этом вопрос, "докуда" конкретно повышать и какими темпами, носит политический характер.Также специалисты отметили, что необходимо обеспечить возраст более раннего выхода на пенсию для людей, имеющих большой трудовой стаж, передает . Предполагается, что люди, которые занимаются физическим трудом, начинают работать достаточно рано. Соответственно, они должны иметь право выходить на пенсию независимо от возраста.Напомним, текущее законодательство позволяет российским женщинам выходить на пенсию в 55 лет, а мужчинам в 60 лет. Изменения могут вступить в силу в 2019 году.