Приехавшие врачи отказались забирать тело

Приехавшиеврачи отказались забирать телоЕкатеринбурге у входа в Центральную клиническую больницу №23 скончаласьженщина, ранее посещавшая это медицинское учреждение. Как сообщает , лежащую на земле женщину обнаружилипрохожие, на тот момент она была жива и разговаривала. Ей вызвали скоруюпомощь, однако к приезду врачей женщина уже умерла. По словам очевидцев,бригада врачей осмотрела тело погибшей и уехала.Сотрудникипрокуратуры выяснили, что в этот день женщина посещала больницу для проведения медицинскихпроцедур. До этого она в течение продолжительного времени проходила лечениеонкологического заболевания в тяжелой форме. На данный момент проводится доследственнаяпроверка.