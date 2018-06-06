Приехавшие
врачи отказались забирать тело
Приехавшие
врачи отказались забирать тело
В
Екатеринбурге у входа в Центральную клиническую больницу №23 скончалась
женщина, ранее посещавшая это медицинское учреждение. Как сообщает , лежащую на земле женщину обнаружили
прохожие, на тот момент она была жива и разговаривала. Ей вызвали скорую
помощь, однако к приезду врачей женщина уже умерла. По словам очевидцев,
бригада врачей осмотрела тело погибшей и уехала.
Сотрудники
прокуратуры выяснили, что в этот день женщина посещала больницу для проведения медицинских
процедур. До этого она в течение продолжительного времени проходила лечение
онкологического заболевания в тяжелой форме. На данный момент проводится доследственная
проверка.